Parteien : SPD rechnet mit längerem Klärungsprozess bei der CDU

Avatar_prignitzer von dpa

15. Februar 2020, 16:52 Uhr

Die SPD rechnet mit längeren Auseinandersetzungen in der Union über offene Führungs- und Richtungsfragen und pocht auf eine eindeutige Abgrenzung zur AfD. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wer jetzt glaubt, mit Zeitplänen darüber Klarheit zu gewinnen, wie sich der politische Kurs der Union, insbesondere der CDU, aber auch der CSU, entwickelt, der irrt.» Die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will in der nächsten Woche Einzelgespräche «mit den drei potenziellen Kandidaten» für ihre Nachfolge führen.