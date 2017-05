International : SPD reißt der Geduldsfaden - Beschluss zu Incirlik-Abzug kommt

Der SPD reißt im Incirlik-Streit der Geduldsfaden mit der Union: Die SPD-Bundestagsfraktion will in ihrer Sitzung morgen einen Beschluss zu einem Abzug der deutschen Soldaten vom türkischen Nato-Standort fassen. Das erfuhr die dpa aus Fraktionskreisen. Der SPD-Fraktionsvorstand sei einhelliger Meinung gewesen, dass es Zeit für ein klares Signal an die Türkei sei. Die Union hatte den Koalitionspartner zuletzt vor übereilten Entscheidungen gewarnt. Die Türkei gestattet Bundestags-Abgeordneten nicht den Besuch in Incirlik, weil Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hat.

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 22:56 Uhr