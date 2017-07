Fußball : St. Pauli feiert 1:0-Sieg gegen Bochum zum Zweitliga-Auftakt

Der FC St. Pauli hat sich zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen Sieg beim VfL Bochum erkämpft. Die Hamburger setzten sich mit 1:0 durch. Christopher Buchtmann erzielte nach einem Konter in der zweiten Halbzeit den Siegtreffer für die Gäste. Das Team von Trainer Olaf Janßen war vor allem in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft und verdiente sich damit den Erfolg. Die Bochumer versäumten es unter ihrem neuen Coach Ismail Atalan nach der Pause, ihre Überlegenheit für den Ausgleichstreffer zu nutzen.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 22:26 Uhr