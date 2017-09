Auto : Staubsauger-Spezialist Dyson entwickelt Elektroauto

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 03:49 Uhr

Die vor allem für Staubsauger bekannte britische Firma Dyson arbeitet an einem Elektroauto und will es 2020 auf den Markt bringen. Das Fahrzeug werde «radikal anders» als heutige Modelle sein, sagte Firmengründer James Dyson der Zeitung «Guardian» ohne nähere Details. Ein Prototyp sei zwar noch nicht gebaut worden, aber ein Elektromotor dafür sei bereits fertig. Außerdem arbeite Dyson an zwei Arten von Batterien, die effizienter als die in bisherigen Elektroautos seien.