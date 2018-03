Konflikte : Steinmeier gratuliert Putin - und beklagt Entfremdung

von dpa

19. März 2018, 12:25 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu seiner Wiederwahl gratuliert und gleichzeitig Misstrauen und Entfremdung zwischen Deutschland und Russland beklagt. Steinmeier schrieb am Montag: «Ich hoffe und wünsche, dass es gelingen wird, der Entfremdung auf unserem Kontinent und zwischen den Menschen in Russland und Deutschland entgegenzuwirken, und dass Sie Ihre neue Amtszeit hierfür nutzen. Den Dialog hierzu sollten wir in vertrauensvollem Rahmen fortsetzen.»