Bundespräsident : Steinmeier ruft zu Vertrauen in die Politik auf

erstellt am 24.Dez.2017 | 00:12 Uhr

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zu Weihnachten dazu aufgerufen, das Vertrauen in die Politik nicht zu verlieren. Auch angesichts der langen Dauer bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung gelte: «Wir können Vertrauen haben», sagte Steinmeier nach dem vorab verbreiteten Text in seiner Weihnachtsansprache. Der Bundespräsident richtete sich an Christen, ausdrücklich aber auch an Menschen, die nicht in der christlichen Tradition aufgewachsen sind. Er appellierte an die Bürger: «Lassen Sie uns aufeinander Acht geben!»