Film : Steven Spielberg trauert um Filmmogul Sheinberg

von dpa

09. März 2019, 00:42 Uhr

Hollywood-Regisseur Steven Spielberg trauert um seinen Entdecker und Förderer Sidney Sheinberg. «Für den Rest meines Lebens schulde ich ihm mehr, als ich je ausdrücken kann», schrieb Spielberg in einer Mitteilung. Er habe Sheinberg den Start seiner Karriere zu verdanken. «Er gab mir 'Jaws', ich gab ihm 'E.T.' und er gab mir 'Schindlers Liste'», erklärte Spielberg. Der frühere Filmmogul und Produzent Sheinberg war am Donnerstag im Alter von 84 Jahren gestorben.