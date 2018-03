Tarife : Streiks: Verdi legt Nahverkehr in mehreren Großstädten lahm

von dpa

20. März 2018, 18:14 Uhr

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst haben heute Zehntausende Mitarbeiter gestreikt. Bundesweit beteiligten sich rund 35 000 Menschen an den Arbeitskampfmaßnahmen. In Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal, Recklinghausen und Duisburg kam der öffentliche Personennahverkehr zum Erliegen. Bei weiteren Streiks soll der Schwerpunkt morgen erneut in Nordrhein-Westfalen liegen. Bestreikt werde der öffentliche Nahverkehr in Köln und Düsseldorf. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.