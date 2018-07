Bau : Studie: Funkloch, Schlagloch, lahmes Netz hindern Wirtschaft

von dpa

15. Juli 2018, 08:05 Uhr

Eine wachsende Zahl von Unternehmen in Deutschland klagt nach einer neuen Studie über schlechte Straßen, Funklöcher und lahme Internetverbindungen. Gut 68 Prozent von 2600 befragten Unternehmen sehen ihre Geschäfte durch Mängel der Infrastruktur beeinträchtigt, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln in einer Umfrage ermittelt hat. Das waren zehn Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor. Die schlechtesten Straßen gibt es der Studie zufolge in Nordrhein-Westfalen, bei Mobilfunk und Internet gibt es in Ostdeutschland den größten Frust.