Wetter : Sturmböen und Schauer an den deutschen Küsten

Avatar_prignitzer von dpa

17. September 2019, 21:49 Uhr

Ein Sturmtief sorgt vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands für Schauer und Sturmböen. Vorwiegend an der vorpommerschen Küste, aber auch weiter landeinwärts, ist auch in der Nacht noch mit teils schweren Sturmböen zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Von starken Winden wurde bereits Nachmittag die Besatzung eines Segelboots auf der Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte überrascht. Das Boot kenterte - und der Mast des Schiffs bohrte sich in den Seeboden. Ein Fahrgastschiff nahm die fünf Segler auf, die Feuerwehr barg das Schiff.