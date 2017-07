Konflikte : Syrisches Bündnis: Hälfte von Al-Rakka eingenommen

Die Syrischen Demokratischen Kräfte haben nach eigenen Angaben rund die Hälfte der IS-Hochburg Al-Rakka in Syrien eingenommen. Einer der wichtigsten Plätze in der Stadt sei unter Beschuss. Die Allianz wird im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat von den USA unterstützt. Al-Rakka ist die Hochburg des IS in Syrien und gilt als De-facto-Hauptstadt der Terrormiliz. Sie wurde 2014 vom IS eingenommen. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass bis zu 50 000 Menschen in der Stadt eingeschlossen sind.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 13:45 Uhr