Wetter : T-Shirt-Temperaturen mit Regen und Gewittern

Der Sommer startet in Deutschland auch in den nächsten Tagen nicht so richtig durch. Zwar sprechen die Temperaturen mit stellenweise über 30 Grad für richtiges T-Shirt-Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, doch Schauer und Gewitter machen ungetrübten Freibadfreuden immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Morgen prägen dichte Wolkenfelder, Schauer und Gewitter das Wetter. Schon am Vormittag wird es im Norden und Westen nass, am Nachmittag muss dann auch im Osten und Süden mit schweren Gewittern, Starkregen und Hagel gerechnet werden.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 16:14 Uhr