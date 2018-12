Bundesregierung : Tabakindustrie soll für Kippen in Parks zahlen

von dpa

18. Dezember 2018, 08:52 Uhr

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Tabakindustrie künftig an den Kosten für die Beseitigung weggeworfener Zigaretten beteiligen. «Wer Wegwerfartikel wie Zigaretten herstellt, wird künftig mehr Verantwortung für den Müll übernehmen müssen», sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «So könnte die Zigarettenindustrie zum Beispiel an den Kosten für die Reinigung von Stränden oder Parks beteiligt werden.» Dafür werde sie sich innerhalb der EU einsetzen.