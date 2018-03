Kriminalität : Täter nach Säureangriff auf der Flucht

von dpa

04. März 2018, 22:34 Uhr

Nach dem Säureangriff auf einen Mann in der Nähe von Düsseldorf läuft die Fahndung nach den Tätern. Zwei Unbekannte hatten den 51-Jährigen am Morgen mit einer noch unbekannten Flüssigkeit übergossen, die seine Haut schwer verletzte. Der Mann wird in einer Spezialklinik behandelt, zwischendurch bestand Lebensgefahr. Die Polizei hatte zunächst keine Hinweise auf ein Motiv für die Tat. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Der Angegriffene ist Finanzvorstand beim Energieversorgungsunternehmen Innogy.