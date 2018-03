Konflikte : Tausende bei «Marsch der Rückkehr» in Gaza erwartet

von dpa

30. März 2018, 02:46 Uhr

Tausende Palästinenser werden heute im Gazastreifen zum «Marsch der Rückkehr» in Richtung Grenze zu Israel erwartet. Die radikal-islamische Hamas will mit der Aktion ihren Anspruch auf ein «Recht auf Rückkehr» für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern. Es sollen auch zahlreiche Zeltlager im Grenzgebiet errichtet werden. Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels.