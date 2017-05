International : Tausende demonstrieren gegen Trump-Besuch in Brüssel

Etwa 9000 Menschen haben nach Polizeiangaben gegen den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Brüssel protestiert. Ihr Demonstrationszug durch die Innenstadt unter dem Motto «Trump not welcome» begann friedlich. Die Demonstranten blieben dabei in sicherer Entfernung zum streng abgeschirmten Königspalast, wo der US-Präsident seinen ersten offiziellen Termin in der belgischen Hauptstadt hatte. Einige Trump-Gegner waren auch aus dem Ausland angereist. Etliche Teilnehmerinnen liefen als Freiheitsstatuen verkleidet mit.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 20:20 Uhr