Kirche : Tausende feiern «Nacht der Lichter» auf Kirchentag in Wittenberg

Abendliches Lichtermeer auf der Elbwiese: Tausende Menschen haben beim Evangelischen Kirchentag in Wittenberg eine «Nacht der Lichter» gefeiert. Zahlreiche Kerzen wurden nach und nach entzündet und breiteten sich bis zu einem großen Kreuz in der Mitte des 40 Hektar großen Festgeländes aus. Morgen findet als Höhepunkt des Kirchentags ein großer Gottesdienst auf den Elbwiesen statt. Dazu erwarten die Veranstalter rund 100 000 Besucher. Die Evangelische Kirche feiert in diesem Jahr 500 Jahre Reformation.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 22:07 Uhr