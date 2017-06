Terrorismus : Tausende gedenken der Opfer der Londener Attentate bei Mahnwache

Tausende haben bei einer Mahnwache in London der Opfer des Terroranschlags vom Samstagabend gedacht. «Das ist unsere Stadt, das sind unsere Werte, und das ist unsere Lebensart», rief Bürgermeister Sadiq Khan am Abend der Menge in einem Park an der Themse unweit des Tatorts zu. Mutige Londoner seien Verletzten selbstlos zur Hilfe gekommen - «Ihr seid die Besten von uns!», sagte Khan. An der Mahnwache nahm auch der Erzbischof von Canterbury teil. Drei Terroristen hatten Samstagabend auf der London Bridge und am Borough Market mindestens sieben Menschen getötet.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 19:47 Uhr