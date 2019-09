Auto : Tausende Teilnehmer bei Verkehrswende-Demo in Frankfurt

Avatar_prignitzer von dpa

14. September 2019, 16:03 Uhr

Vor den Toren der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt haben Tausende Menschen für eine klimafreundliche Verkehrswende demonstriert. Die Polizei berichtete von insgesamt etwa 15 000 Teilnehmern, davon etwa 12 500 Radler. Die Veranstalter sprachen von rund 25 000 Demonstranten, die am Nachmittag in Frankfurt oder auf dem Weg dorthin waren. Für die Fahrrad-Korsos wurden vorübergehend auch Abschnitte der Autobahnen A 661 und A 648 gesperrt.