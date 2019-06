Bahn : Technischer Defekt: 500 Reisende müssen in Eisenach ICE verlassen

von dpa

02. Juni 2019, 16:42 Uhr

Zahlreiche Bahnreisende haben am Bahnhof in Eisenach Behinderungen hinnehmen müssen. Nach einer technischen Störung in einem ICE mussten 500 Menschen in Eisenach aus dem Zug aussteigen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Im ICE war ein Feueralarm ausgelöst worden, der sich später als Fehlalarm erwies. Die Ausweichzüge waren zum Teil überbesetzt, es kam zu Verspätungen wegen des nicht mehr fahrbereiten Zugs.