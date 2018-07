Tennis : Tennisspielerin Görges folgt Kerber ins Wimbledon-Halbfinale

von dpa

10. Juli 2018, 17:55 Uhr

Tennisspielerin Julia Görges ist in Wimbledon Angelique Kerber ins Halbfinale gefolgt und steht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten Vier. Die Bad Oldesloerin gewann ihr Viertelfinale gegen die Niederländerin Kiki Bertens 3:6, 7:5, 6:1 und feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere. Erstmals in der Geschichte des Profitennis seit 1968 erreichten damit zwei deutsche Damen das Wimbledon-Halbfinale. Görges spielt am Donnerstag gegen die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Kerber bekommt es mit der Lettin Jelena Ostapenko zu tun.