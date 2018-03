Kriminalität : Terror in Südfrankreich: Ermittler finden Hinweise auf IS

von dpa

24. März 2018, 15:55 Uhr

Nach dem Terrorangriff in Südfrankreich haben Ermittler Notizen des Täters gefunden, die auf die Terrormiliz Islamischer Staat anspielen. Die handschriftlichen Aussagen seien bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden, berichteten mehrere französische Medien. Der Inhalt sei ziemlich verwirrend. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP erinnere das Geschriebene an ein Testament. Bei den Angriffen kamen gestern neben dem Attentäter vier Menschen ums Leben, 15 wurden verletzt. Der Angreifer hatte sich als «Soldat» des IS bezeichnet.