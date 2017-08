Konflikte : Terroristen töten mindestens 50 Zivilisten in Afghanistan

Mitglieder der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat haben im Norden Afghanistans mindestens 58 Menschen erschossen, darunter etwa 50 Zivilisten. Die Männer seien am Donnerstagabend in das Dorf Mirza Olang in der Provinz Sar-i Pul gestürmt und hätten sich 48 Stunden lang Kämpfe mit der Polizei und Aufständischen geliefert, sagte ein Provinzsprecher. Nach der Eroberung des Dorfes hätten sie die Einwohner zusammengetrieben und hingerichtet.

