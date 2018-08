Terrorismus : Terrorverdächtiger soll Ermittlungsrichter vorgeführt werden

von dpa

23. August 2018, 03:42 Uhr

Nach der Festnahme eines Islamisten in Berlin wegen Terrorverdachts wird der 31-Jährige heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Der Mann mit russischer Staatsbürgerschaft soll einen Sprengstoffanschlag geplant haben. Nach Angaben der Ermittler soll er auch dieselbe Moschee in Berlin besucht haben, in der auch Anis Amri verkehrte - der Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur steht die Festnahme nicht im Zusammenhang mit einer akuten Anschlagsgefahr.