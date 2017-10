Notfälle : Theresa May: Meine Gedanken sind bei den Verletzten

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 19:41 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May hat nach dem Unfall mit elf Verletzten im Londoner Stadtviertel South Kensington Helfern und Bürgern gedankt. «Ich danke den Ersthelfern bei diesem Vorfall heute Nachmittag», schrieb May bei Twitter. Außerdem dankte sie engagierten Bürgern, die am Ort geholfen hatten. «Meine Gedanken sind bei den Verletzten», hieß es weiter. Die Polizei hatte am Abend mitgeteilt, dass der Vorfall vor dem Natural History Museum - anders als zunächst befürchtet - keinen terroristischen Hintergrund habe.