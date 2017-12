Brände : «Thomas-Feuer» zweitgrößtes in der Geschichte Kaliforniens

von dpa

erstellt am 20.Dez.2017 | 08:42 Uhr

Das seit zweieinhalb Wochen wütende Buschfeuer in Kalifornien hat sich zum zweitgrößten in der Geschichte des US-Bundesstaates entwickelt. Die Flammen des sogenannten Thomas-Feuers in den Bezirken Ventura und Santa Barbara nördlich von Los Angeles haben mittlerweile eine Fläche von 1100 Quadratkilometern verbrannt, berichtete die Zeitung Ventura County Star. Das Thomas-Feuer hatte sich am Dienstag weiter ausbreiten können, obwohl Feuerwehrleute dank besserer Wetterbedingungen den Brand zu 55 Prozent unter Kontrolle bringen konnten.