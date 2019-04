Unfälle : Tiger verletzt Zoobesucherin in der Slowakei schwer

von dpa

21. April 2019, 22:52 Uhr

In einem privaten Raubtierzoo in der Nordslowakei hat ein Tiger eine Besucherin schwer verletzt. Ein von der Polizei veröffentlichtes Handyvideo eines anderen Besuchers zeigt, dass die Frau offenbar ihren Arm durch das Drahtgitter des Raubtiergeheges streckte. Die Bilder zeigen, wie der Tiger zubiss und am Arm der Frau zerrte. Nach Polizeiangaben musste die 29-Jährige im Krankenhaus operiert werden. Der Zoobesitzer muss mit einer Strafe wegen unzureichender Sicherheitsvorkehrungen rechnen. Weitere Details wollte die Polizei wegen laufender Ermittlungen nicht mitteilen.