Kriminalität : Tödliche Schüsse: Polizeichefin von Minneapolis tritt zurück

Als Reaktion auf den Tod einer Australierin durch Polizeischüsse in Minneapolis tritt die Polizeichefin der US-Stadt zurück. Der Vorfall hatte im Heimatland des Opfers große Bestürzung ausgelöst und in den USA die Debatte über Polizeigewalt neu angefacht. Die 40-jährige, in den USA lebende Australierin war vor einer Woche aus dem Fenster eines Polizeiwagens heraus von tödlichen Schüssen getroffen worden, wie US-Medien berichteten. Sie hatte zuvor angeblich selbst die Polizei gerufen. Sie war den Berichten zufolge unbewaffnet.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 19:03 Uhr