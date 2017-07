Wetter : Tornado fegt über Strand bei Rom - Zehn Verletzte

Ein Tornado hat die Badegäste am Strand von Ostia bei Rom überrascht und zehn Menschen verletzt. Sonnenschirme und Liegen wurden mehr als 300 Meter in die Luft gewirbelt, wie der Manager eines betroffenen Strandclubs in einem Video der Zeitung «Il Messaggero» sagte. «Es war eine apokalyptische Szene», sagte eine Frau in demselben Video. Ostia liegt etwa 30 Kilometer südwestlich der italienischen Hauptstadt Rom.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 18:40 Uhr