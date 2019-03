Wetter : Tornadoartiger Sturm in der Eifel

von dpa

13. März 2019, 19:59 Uhr

In der Eifel südlich von Aachen hat am Abend ein tornadoartiger Sturm mit Zerstörungskraft gewütet. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurden rund 30 Häuser beschädigt. «Zehn Häuser davon sind nicht mehr bewohnbar», sagte ein Feuerwehrsprecher. Darunter seien zwei Häuser, die nun kein Obergeschoss mehr hätten. Es habe einen Leichtverletzten gegeben, der vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Roetgen liegt unmittelbar an der Grenze zu Belgien.