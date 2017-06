Unfälle : Traktor kippt um - Acht Ausflügler verletzt

Bei einer Ausflugsfahrt mit einem Traktor sind nahe Falkenstein im Landkreis Schweinfurt acht Menschen verletzt worden. Die 13-köpfige Gruppe war gestern in einem Wald unterwegs, als ihr Traktor samt Anhänger an einem Hang umkippten, wie die Polizei mitteilte. Acht Ausflügler wurden so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik kamen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 06:40 Uhr