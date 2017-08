Terrorismus : Trauerfeier für Opfer von Barcelona

In Barcelona hat es am Vormittag eine Trauerfeier für die Opfer der Terroranschläge in Katalonien gegeben. An der Messe nahmen auch das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, Ministerpräsident Mariano Rajoy, der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und zahlreiche weitere Spitzenpolitiker teil. Bei dem Anschlag in Barcelona und dem vereitelten Anschlag in Cambrils waren am Donnerstag 14 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 120 wurden verletzt. Die Polizei ermittelt auch gegen einen Imam.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 10:20 Uhr