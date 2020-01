Luftverkehr : Triebwerksbrand vor dem Start - Urlauberjet evakuiert

Avatar_prignitzer von dpa

18. Januar 2020, 00:12 Uhr

Rund 200 Insassen eines russischen Urlauberjets mit brennendem Triebwerk sind in Nowosibirsk mit dem Schrecken davongekommen. Die Urlauber, die nach Vietnam fliegen wollten, saßen nach russischen Medienberichten bereits angeschnallt in der Maschine, als beim Anlassen der Motoren eines der Triebwerke plötzlich in Flammen stand. Der Pilot aktivierte die automatische Löschanlage, das Flugzeug sei umgehend evakuiert worden. Für den Flug nach Cam Ranh solle nun an diesem Samstag eine neue Maschine bereitgestellt werden.