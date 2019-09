Parteien : Trittin verteidigt Kenia-Koalitionen mit SPD und CDU

Avatar_prignitzer von dpa

08. September 2019, 01:10 Uhr

Ex-Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) hat sogenannte Kenia-Koalitionen seiner Partei mit der CDU und der SPD verteidigt. Wenn es mit der AfD eine so hohe Zustimmung für eine antidemokratische Partei gebe, müssten die Demokraten öfter lagerübergreifend koalieren, sagte er der «Bild am Sonntag». «Denn die Alternative wäre, dass wir die Machtübertragung an völkische Nationalisten akzeptieren.» Trittin widersprach der These, dass solche Koalitionen die Ränder weiter stärken: Die Zustimmung zur AfD sei seit der Bundestagswahl in etwa konstant geblieben.