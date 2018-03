Regierung : Trump: Drogendealer sollen auch Todesstrafe erhalten

von dpa

19. März 2018, 20:46 Uhr

Angesichts einer Drogenepidemie in den USA will Präsident Trump gegen Großdealer auch die Todesstrafe verhängen lassen. «Mein Justizministerium wird so viel härtere Strafen für Dealer entwickeln», sagte Trump bei der Vorlage eines Anti-Drogenprogramms im Bundesstaat New Hampshire. Für Großdealer werde es die Todesstrafe sein, fügte er hinzu. Neben härteren Strafen für Dealer sollen zu dem Regierungsprogramm auch eine Reduzierung der verschriebenen Schmerzmittel um ein Drittel gehören.