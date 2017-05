Umweltpolitik : Trump: Entscheidung über Klimaschutz in den nächsten Tagen

In den USA haben sich Anzeichen verdichtet, dass US-Präsident Donald Trump das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen will. Berichte, wonach die Entscheidung bereits getroffen sei, das von fast 200 Ländern unterzeichnete Abkommen zu verlassen, wurden aber nicht bestätigt. Er werde seine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben, schrieb Trump auf Twitter. Zuerst hatte der Nachrichtenblog Axios berichtet, Trump habe eine Entscheidung gefällt. Die Modalitäten eines Austritts seien aber noch nicht entschieden und darüber werde in einem kleinen Kreis beraten.

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 23:50 Uhr