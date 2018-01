Regierung : Trump hält sich für «stabiles Genie»

von dpa

erstellt am 06.Jan.2018 | 16:48 Uhr

US-Präsident Donald Trump hält sich nicht nur für «wirklich klug», sondern für ein «Genie». Das twitterte er selbst als Antwort auf das Enthüllungsbuch «Fire and Fury», dem zufolge jeder in seiner Umgebung im Weißen Haus ihm Amtsunfähigkeit bescheinigt. Als Beweis führt Trump an, dass er es von einem «SEHR erfolgreichen Geschäftsmann» zu einem «Top-Fernsehstar» und dann gleich «im ersten Anlauf» zum US-Präsidenten gebracht habe. «Ich glaube, das würde nicht als klug, sondern als Genie kennzeichnen, und dazu als ein sehr stabiles Genie!», schrieb Trump.