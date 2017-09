Konflikte : Trump hält sich mögliche Militäraktion gegen Nordkorea offen

US-Präsident Donald Trump hat die Möglichkeit einer militärischen Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Atomwaffentest offengelassen. «Wir werden sehen», antwortete er nach einem Kirchenbesuch in Washington auf entsprechende Journalisten-Fragen. Trump wollte noch am selben Tag mit seinem Sicherheitsteam zu Beratungen zusammenkommen. Die Kirche hatte er anlässlich eines von ihm ausgerufenen nationalen «Tag des Gebetes» für die Opfer der Flutkatastrophe in Texas besucht.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 18:14 Uhr