Wirtschaftspolitik : Trump kommt zum Weltwirtschaftsforum nach Davos

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 20:42 Uhr

US-Präsident Donald Trump wird an der diesjährigen Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos teilnehmen. Der Präsident freue sich darauf, dort für seine Politik zur Stärkung amerikanischer Unternehmen und Arbeiter zu werben, erklärte Trumps Sprecherin. Beim WEF hieß es, die Teilnehmer am Weltwirtschaftsforum bekämen so Einblicke in die politischen und wirtschaftlichen Prioritäten der USA aus erster Hand. Das Weltwirtschaftsforum findet vom 23. bis zum 26. Januar unter dem Motto «Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt» statt.