Konflikte : Trump lobt Angriff in Syrien: «Mission erfüllt!»

von dpa

14. April 2018, 15:14 Uhr

US-Präsident Trump hat den Militärschlag der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien als vollen Erfolg gewertet. Es sei ein «perfekt ausgeführter Schlag» gewesen, schrieb Trump bei Twitter. Er danke Frankreich und Großbritannien für «ihre Weisheit und die Macht ihres edlen Militärs». Das Ergebnis hätte nicht besser sein können. «Mission erfüllt!» Die Streitkräfte der drei Länder hatten in der Nacht Ziele in Syrien angegriffen - als Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in dem Bürgerkriegsland, für den sie die syrische Regierung verantwortlich machen.