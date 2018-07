Regierung : Trump lobt Conte für umstrittene Einwanderungspolitik

von dpa

31. Juli 2018, 00:50 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte den Rücken gestärkt und ihn für seine umstrittene Einwanderungspolitik gepriesen. Er stimme sehr mit dem überein, was Conte in Bezug auf Migration sowie illegale und legale Einwanderung tue. Das sagte Trump bei einem Treffen mit Conte im Weißen Haus. Conte habe eine sehr strikte Haltung beim Thema Grenzsicherung eingenommen. «Viele andere Länder in Europa sollten das auch tun.» Trump hatte Kanzlerin Angela Merkel mehrfach für ihre aus seiner Sicht zu liberale Flüchtlingspolitik kritisiert.