Regierung : Trump macht überraschend Zwischenlandung in Ramstein

von dpa

27. Dezember 2018, 07:41 Uhr

Kurzbesuch in Deutschland: US-Präsident Donald Trump hat auf dem Rückflug von seinem überraschenden Truppenbesuch im Irak einen Zwischenstopp in Ramstein eingelegt. Nach einem ersten Gespräch mit Offizieren an Bord der Air Force One begab sich Trump zusammen mit First Lady Melania in einen Hangar, wo bereits zahlreiche amerikanische Soldaten auf sie warteten. Der US-Präsident hatte zuvor amerikanische Soldaten im Irak besucht. Es war der erste Besuch Trumps bei US-Kampftruppen in ausländischen Krisengebieten überhaupt.