Regierung : Trump offen für Veröffentlichung von umstrittenem Papier

von dpa

02. Februar 2018, 18:34 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat den Weg für die Veröffentlichung eines umstrittenen Dokuments über angebliche Verfehlungen des FBI frei gemacht. Damit liegt es am Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, das Papier zu veröffentlichen. In dem bislang geheimen Schriftstück geht es um Ermittlungen des FBI in der Russland-Affäre. US-Medien-Berichten zufolge werden dem FBI darin Fehler vorgeworfen. Unter anderem das FBI selbst hat erhebliche Bedenken gegen eine Veröffentlichung.