Regierung : Trump: Republikaner stehen im Streit um Mauer hinter mir

von dpa

09. Januar 2019, 21:46 Uhr

Im Streit um die von ihm angestrebte Mauer an der Grenze zu Mexiko sieht US-Präsident Donald Trump seine republikanische Partei geschlossen hinter sich stehen. Die Republikaner seien in der Frage «total vereint», sagte Trump nach einem Treffen mit Senatoren seiner Partei im Kapitol. Man wolle Grenzsicherheit und Sicherheit für dieses Land. Trump stellte infrage, ob die Demokraten - deren Führung eine Mauer strikt ablehnt - ebenfalls einer Meinung seien. Morgen will Trump an die Grenze zu Mexiko reisen und dort mit Einsatzkräften sprechen.