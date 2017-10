Kriminalität : Trump ruft USA nach Schüssen von Las Vegas zu Einigkeit auf

von dpa

erstellt am 02.Okt.2017 | 17:13 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat die Todesschüsse von Las Vages als «Akt des absolut Bösen» bezeichnet. Trump rief die Amerikaner in der Stunde der Trauer um mindestens 50 Todesopfer zur Einigkeit und zum Zusammenhalt auf. Er dankte den Rettungskräften und Polizisten für ihren schnellen Einsatz, der weitere Opfer verhindert habe. Trump will am Mittwoch Las Vegas besuchen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Schützen um einen 64 Jahre alten Amerikaner handelt, der aus einem Hotel auf Konzertbesucher feuerte und sich anschließend selbst tötete. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.