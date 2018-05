Konflikte : Trump steigt aus Atomabkommen mit dem Iran aus

von dpa

08. Mai 2018, 21:51 Uhr

Die USA ziehen sich trotz des massiven Widerstands europäischer Partner aus dem Atomdeal mit dem Iran zurück. Das gab US-Präsident Donald Trump in Washington bekannt. Die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Dafür kündigte Finanzminister Steven Mnuchin an, es gebe ein Zeitfenster von bis zu 180 Tagen, um den Geschäftsleuten ausreichend Zeit zu geben. Frankreich, Deutschland und Großbritannien bedauerten die US-Entscheidung zum Ausstieg.