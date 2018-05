Konflikte : Trump steigt aus Atomdeal mit Iran aus - Europa hält dagegen

von dpa

09. Mai 2018, 00:48 Uhr

Die USA ziehen sich trotz des massiven Widerstands europäischer Partner aus dem Atomdeal mit dem Iran zurück. Das gab US-Präsident Donald Trump bekannt. Die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Die EU hält Trumps Entscheidung für gefährlich für die Lage im Nahen Osten und will die Sanktionen ausgesetzt lassen. Frankreich, Deutschland und Großbritannien riefen in einer gemeinsamen Stellungnahme alle Seiten auf, an den Abmachungen festzuhalten. Der Iran will sich nun mit den übrigen Unterzeichnerländern beraten.