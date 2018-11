Geschichte : Trump verlässt nach Treffen mit Macron Élyséepalast

von dpa

10. November 2018, 14:39 Uhr

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte haben US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump den Élyséepalast verlassen. Vor den Feierlichkeiten in Paris zum Ende des Ersten Weltkrieges hatten Trump und Macron rund drei Stunden gemeinsam verbracht. Unklar blieb, was Trumps Pläne für den Nachmittag waren. Eigentlich wollte er einen US-Soldatenfriedhof nordöstlich von Paris besuchen. Diesen hatte das Weiße Haus jedoch am Mittag abgesagt.