Regierung : Trump weist Kritik an Kosten für Militärschau zurück

von dpa

03. Juli 2019, 22:41 Uhr

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Kritik an den Kosten der von ihm geplanten Militärschau am Unabhängigkeitstag in Washington zurückgewiesen. Die Kosten «werden sehr gering sein im Vergleich zu dem, was es wert ist», schrieb Trump auf Twitter. Unter dem Motto «Salute to America» will der Präsident am Donnerstag am Lincoln Memorial eine Ansprache halten und das US-Militär würdigen. Geplant sind auch die Ausstellung von Panzern und Überflüge von Kampfjets. Die Veranstaltung ist hoch umstritten. Kritiker werfen Trump vor, die Feierlichkeiten zu politisieren und dem Steuerzahler die Rechnung für das Spektakel zu präsentieren.