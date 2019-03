Regierung : Trump will Grenze nach Mexiko dicht machen

von dpa

30. März 2019, 03:45 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr mit einer Schließung der Grenze zu Mexiko gedroht - diesmal verbunden mit einem Ultimatum an die mexikanische Regierung. «Falls Mexiko nicht sofort jede illegale Migration in die USA über unsere südliche Grenze stoppt, werde ich die Grenze oder große Teile der Grenze nächste Woche schließen», schrieb Trump auf Twitter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen werde, sei «sehr groß». Die Schließung der Grenze hätte schwere wirtschaftliche Konsequenzen - für beide Länder.